Morre a segunda vítima da Covid-19 na região falta de leito de UTI

Nova Cantu registra o primeiro óbito do município de um paciente a espera de uma vaga na UTI. Genoína Maria da Silva, 82 anos, estava internada no Hospital Municipal de Nova Cantu e era o 105º na lista de espera. A senhora era moradora do distrito de Cantuzinho.

Na data de ontem a região registrou o primeiro óbito de um paciente por falta de UTI, um senhor 82 anos que havia sido entubado em uma UPA de Campo Mourão, o procedimento foi feito na unidade por falta de vagas em hospitais, ele necessitava de UTI.

O Prefeito Airton Agnolin lamentou a perda e lamentou a situação que se encontra o estado e o país. “As pessoas não estão levando a sério, isso não é brincadeira, a situação tende a piorar se não houver conscientização por parte de todos”. Comentou Agnolin.

A Secretaria de Saúde e a Administração de Nova Cantu reforça o pedido para que as pessoas continuem cumprindo as medidas sanitárias como o distanciamento social e uso de máscaras.