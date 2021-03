NOVA AURORA PRORROGA PRAZO DE PAGAMENTO DO ALVARÁ E TAXA DE LICENÇA

A Administração de Nova Aurora preocupada com a situação dos empresários do município, quanto ao fechamento do comércio para conter a pandemia, editou nesta sexta-feira dia 05 de março o Decreto Municipal 181/2021 que prorroga o prazo para pagamento da Taxa de verificação anual de Funcionamento e taxa de vigilância sanitária, relativas ao exercício de 2021 de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadores de Serviço para o dia 12 de abril.

Conforme o Decreto os empresários e os profissionais liberais poderão pagar o tributo em parcela única no dia 12 de abril com desconto ou se preferir pagar em duas vezes sem o desconto, com a primeira parcela dia 12 de abril e a segunda 10 de maio.

A Administração afirma que nesse momento temos que buscar alternativas e adiar esse vencimento irá amenizar, não sanar os problemas, nesse período crítico que os empresários de Nova Aurora estão passando.

“O que estiver em nosso alcance iremos estar fazendo, a Lei não permite que o município faça renúncia de receita e nesse momento o adiamento do vencimento permitirá um folego para os empresários”, destacou o chefe do Executivo.