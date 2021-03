Paraná: Papagaio ‘salva’ família de assalto, é agredido e morre

Morreu em Cianorte (a 87 quilômetros de Maringá), o papagaio que ajudou a salvar uma família de um assalto no município.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 3, e, durante a tentativa de roubo, o animal foi agredido pelos ladrões.

A casa das vítimas, no Jardim Morada do Sol, foi invadida por três pessoas, que agrediram e amarraram duas moradoras. Ao perceber que haviam pessoas desconhecidas no local, o papagaio da família gritou desesperadamente. Os vizinhos perceberam que havia algo errado por causa do desespero da ave e chamaram a Polícia Militar (PM). Os criminosos haviam separado vários objetos e estavam prestes a fugir com uma caminhonete quando os policiais chegaram ao local e cercaram a residência. Os suspeitos ainda mantiveram mãe e filha reféns por alguns momentos, mas após uma intensa negociação com a PM, liberaram as vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, durante a ação, os suspeitos chegaram a agredir o papagaio. A ave não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira, 4.

Segundo o delegado de Cianorte, Carlos Gabriel Stecca, os ladrões vão responder por roubo tentado e lesões corporais, porque agrediram as moradoras, e também por maus-tratos a animais, porque agrediram o papagaio.

“O papagaio, diante da movimentação dos bandidos, passou a fazer muito barulho. E para silenciar o papagaio, [os criminosos] maltrataram o animal, por isso, vão responder criminalmente por maus-tratos a animal também”, disse o delegado. Ainda conforme a polícia, mãe e filha passam bem.

Fonte: GMC ONLINE