Dom Mauro morre em decorrência da Covid-19 em Cascavel

O arcebispo de Cascavel estava internado desde o dia 16 de fevereiro em hospital do município.

O Arcebispo Metropolitano de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos, morreu no fim da tarde desta quinta-feira (11), em Cascavel, por complicações em decorrência do covid-19. Ele estava internado desde o dia 16 de fevereiro, no Hospital São Lucas.

Dois dias após ser internado, Dom Mauro foi transferido da Ala Covid para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no dia 18. Desde então, o quadro clínico sobre a recuperação do Arcebispo foi divulgado diariamente pela Arquidiocese de Cascavel.

Nos últimos dias, Dom Mauro apresentou melhoras, mas na terça-feira (9), o quadro de saúde voltou a piorar. Na quinta, o Arcebispo teve febre alta e precisou ser sedado novamente. A equipe médica aumentou a dosagem de medicamentos, mas não houve respostas e o religioso acabou falecendo no fim da tarde.

Dom Mauro era Arcebispo Metropolitano de Cascavel desde 31 de outubro de 2007.

A TRAJETÓRIA DE DOM MAURO

Dom Mauro Aparecido dos Santos, filho de Acácio Aparecido dos Santos e Madalena Aparecida de Moraes, nasceu no dia 9 de novembro de 1954, em Fartura, no interior de São Paulo.

Ele iniciou sua carreira religiosa em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, onde residiu de fevereiro 1958 até 31 de agosto de 1998. O religioso foi ordenado Presbítero na Catedral de Jacarezinho no dia 13 de maio de 1984, por Dom Conrado Walter. Já em 14 de agosto do mesmo ano, foi ordenado Bispo na Catedral de Jacarezinho.

– Dom Mauro foi professor no Seminário Menor São José de Jacarezinho, de 14 de maio de 1984 a 31 de julho de 1998;

– Vigário paroquial da Paróquia São João Batista em Arapoti, de 14 de maio de 1984 a 3 de janeiro de 1985;

– Assessor espiritual da Comunidade de Assistência aos Dependentes de Drogas e Álcool, de 13 de maio de 1984 a 31 de julho de 1998;

– Vice-reitor do Seminário de Filosofia e Teologia da Diocese de Jacarezinho, de 4 de janeiro de l985 a 1 de fevereiro de 1988;

– Vigário paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo em Jacarezinho, de 23 de janeiro de 1985 a 7 de março de 1986;

– Primeiro pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Jacarezinho, de 8 de março 1986 a 10 de janeiro 1992;

– Professor no Seminário de Filosofia e Teologia de Jacarezinho, de 1 de março de 1987 a 30 de junho 1998;

– Reitor do Seminário de Filosofia e Teologia de Jacarezinho, de 2 de fevereiro de 1988 a 10 de janeiro de 1992;

– Assessor espiritual diocesano do Movimento do Cursilho de Cristandade, de 2 de fevereiro de 1988 a 31 de dezembro de 1992;

– Chanceler da Cúria Diocesana de Jacarezinho, de 18 de setembro de 1991 a 2 de fevereiro de 1995;

– Membro do Colégio dos Consultores da Diocese de Jacarezinho, de 2 janeiro de 1992 a 31 de julho de 1998;

– Pároco da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus em Bandeirantes, de 11 janeiro de 1992 a 31 de janeiro de 1997;

– Vigário-geral da Diocese de Jacarezinho, de 3 de fevereiro de 1995 a 31 de julho de 1998;

– Pároco da Catedral de Jacarezinho, de 2 de fevereiro de 1997 a 31 de julho de 1998;

– Bispo-coadjutor de Campo Mourão, de 14 de agosto de 1998 a 20 de fevereiro de 1999;

– Bispo diocesano de Campo Mourão, de 21 de fevereiro de 1999 a 30 de outubro de 2007;

– Bispo administrador “Sede Vacante” da Diocese de Umuarama, de 9 de maio de 2002 a 13 de dezembro 2002;

– Bispo administrador diocesano de Campo Mourão, de 31 outubro de 2007 a 24 de janeiro de 2008;

– Arcebispo Metropolitano de Cascavel, de 31 de outubro de 2007 até 2021;

– Vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Sul 2, de março de 2012 a 19 de julho de 2014;

– Membro do Conselho Permanente da CNBB-Brasília, de fevereiro de 2012 até 2021;

– Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Sul 2, de 20 de julho de 2014 até 2021.

HONRARIAS RECEBIDAS POR DOM MAURO

– Amigo do 2° Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho: 14 de agosto de 1998;

– Sócio benemérito da Santa Casa de Misericórdia de Goioerê: 3 de dezembro de 2006;

– Moção de aplausos da Acamdoze (Associação das Câmaras Municipais da Microrregião 12): 17 de dezembro de 2007;

– Troféu Coração do Paraná da Comcam (Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão): 25 de dezembro 2009;

– Diploma de Amigo do 33° Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro: 23 de outubro de 2013;

– Diploma de Amigo da 15ᵃ Brigada de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro: 11 de novembro de 2013.