Covid-19: Brasil bate recordes consecutivos de mortes durante os últimos 16 dias

Nos últimos 16 dias, a pandemia do novo coronavírus no Brasil vem batendo recordes consecutivos de mortes. A média cresceu cerca de 57% nos últimos sete dias, com 1.832 vítimas diárias.

No total, o país contabiliza 278.327 mortes desde o início da pandemia. Os números crescem constantemente, com exceção dos estados do Amazonas, Rio de Janeiro e Bahia.

A média de casos apresentou um aumento, mas em um ritmo menor, com 18% na última semana. Neste momento, o país tem 11.483.031 infectados pelo vírus.

O estado de São Paulo já ultrapassou 2.200.000 casos e 64.000 mortes. A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na capital é de 90% e no estado 88,4%. Nesta segunda-feira (15), entrou em vigor a fase emergencial com novas medidas restritivas contra a disseminação da Covid-19.

Minas Gerais se aproxima de um milhão de casos. A capital do estado, Belo Horizonte entrou em nova fase de restrição, permitindo apenas o funcionamento de atividades essenciais. As UTIs apresentam uma ocupação de 82,6%.

A seguir, aparece o Paraná em terceiro lugar, como um dos estados mais afetados pelo vírus, com 761 mil casos e 98% das UTIs ocupadas.

O número de pacientes em acompanhamento em todo o Brasil continua em crescimento, contabilizando mais 1.141.000. Já os recuperados somam mais de dez milhões de brasileiros.

Até o momento, a aplicação da primeira dose do imunizante contra o coronavírus atingiu 9.716.458 pessoas e a segunda 3.568.251 habitantes. No total, menos de 4,6% da população recebeu algum imunizante.

Informações TV Cultura