Homem mata atual marido da ex-esposa, por ciúmes do filho em Sarandi

Um homem, de 43 anos, é suspeito de matar, a tiros, o atual marido da ex-esposa, no Bairro Jardim Universal, em Sarandi. O crime aconteceu no final da tarde deste domingo (14), na Rua Plutão.

Segundo a Polícia Militar, a mulher informou que o caso aconteceu quando o ex-marido identificado foi até a casa levar a filha do casal. Na frente do local, estava a vítima que é o atual marido da ex-esposa do suspeito.

Após deixar a filha, ele foi até a esquina, voltou, estacionou a moto na frente da casa, foi até a vítima e efetuou cerca de sete tiros contra Matheus do Nascimento, de 25 anos. Socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados, porém os ferimentos foram incompatíveis com a vida.

O delegado doutor Adriano Garcia, que esteve presente na cena do crime, relatou que o casal estava separado há pelo menos três anos e que a motivação do crime, foi por conta dos filhos do suspeito terem chamado o padrasto de pai. Isso teria o feito ficar revoltado, a ponto de matar a vítima.

Após o crime, o suspeito, foi até sua moradia localizada no Parque Alvamar, também em Sarandi, deixou a moto e desapareceu. A PM (Polícia Militar) e a GM (Guarda Municipal) seguem em busca do suspeito, mas, até o momento, não o encontraram. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Após o trabalho da perícia, o corpo da vítima que é caminhoneiro foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.

