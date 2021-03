Homem morre após sofrer descarga elétrica em Goioerê

Um homem de 42 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, neste domingo (14), em uma propriedade rural em Goioerê.

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 9h40, uma equipe foi chamada para a uma ocorrência em um sítio próximo a Bragápolis, onde as primeiras informações eram de que havia um acidente com um trator.

No local, os funcionários relataram que o homem estava trabalhando com o trator, quando pediram para ele puxar outro veículo que estava atolado.

Após realizar o reboque, ele parou a maquina e desceu para tirar o cabo de aço, foi quando o guincho que é utilizado para erguer cargas se elevou e encostou no fio de alta tensão dos postes. Como ele estava segurando o cabo, sofreu a descarga elétrica.

Segundo as testemunhas, a vítima caiu no chão ainda com vida e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Os profissionais realizaram técnicas de reanimação, porém o homem não resistiu.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Informações Umuarama News