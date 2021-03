Com 186 casos confirmados de dengue, Ubiratã lidera número de infectados na região

Dos 422 casos confirmados de dengue em 19 dos 25 municípios da região, Ubiratã e Campina da Lagoa lideram número de infectados.

São 74 casos a mais que no levantamento da semana passada. Ubiratã com 186, e Campina da Lagoa com 175, seguem disparados na frente.

As duas cidades representam 85,5% de todos os casos da região.

Números por cidade:

Araruna – 1

Barbosa Ferraz 9

Boa Esperança 4

Campina da Lagoa 175

Campo Mourão 1

Corumbataí do Sul 1

Engenheiro Beltrão 1

Goioerê 1

Iretama 8

Juranda 1

Mamborê 4

Moreira Sales 6

Nova Cantu 1

Peabiru 7

Quinta do Sol 5

Rancho Alegre Oeste 1

Roncador 5

Terra Boa 5

Ubiratã 186

.Fonte: Secretaria de Estado da Saúde