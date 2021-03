Emissão online do RG beneficia 107,5 mil pessoas na pandemia

A ferramenta 2ᵃ Via Fácil, serviço oferecido pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), evitou que centenas de pessoas saíssem de casa para se deslocar a um posto de atendimento. Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram solicitadas 107.512 Carteiras de Identidade de forma totalmente remota.

Diariamente, mais de 400 cidadãos puderam fazer o pedido da segunda via do documento por meio do celular ou do computador. Somente nos primeiros meses de 2021, mais de 28 mil pessoas foram beneficiadas.

O Paraná é o primeiro e por enquanto único estado a permitir solicitação online da segunda via do RG com a alteração da foto. Das 107.512 carteiras de identidade solicitadas, 93.973 foram pedidos de reimpressão e 9.539 de atualização de foto.

Evitar que as pessoas saiam de casa sem necessidade durante a pandemia é uma das orientações das autoridades de saúde para conter o avanço do novo coronavírus. A prestação desse serviço de maneira remota desafoga o sistema, agiliza a documentação e evita a exposição à doença.

Para o diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Marcus Vinicius Michelotto, o novo sistema 2ᵃ Via Fácil veio para ficar. “O serviço tem sido elogiado por outros estados e facilita o atendimento a milhares de paranaenses, dispensando-os de presença física em postos. Isso, além de contribuir para a prevenção da Covid-19, ainda economiza tempo, dinheiro e proporciona conforto à população”, ressaltou.

SISTEMA – A ferramenta permite que o usuário faça a atualização remota da foto no Registro Geral (RG) pelo celular ou computador. O antigo sistema permitia apenas a reimpressão remota do documento, sem qualquer atualização de dados ou foto.

A 2ᵃ Via Fácil foi desenvolvida pela PCPR e a Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). A nova via do RG vem com novo layout, por meio da atualização da foto. O próximo avanço, já planejado, deverá ser o da atualização remota de dados.

Como acessar o sistema 2ᵃ Via Fácil

A solicitação pode ser feita pelo endereço www.policiacivil.pr.gov.br > serviços da PCPR > Carteira de Identidade > agendamento > 2ᵃ Via Fácil.

As pessoas que confeccionaram a última carteira de identidade a partir de 2012 e que tiverem pelo menos 10 anos de idade poderão fazer a atualização remota da fotografia. Para os usuários que possuem registro geral emitido antes de 2012, o sistema informará se será possível fazer a 2ᵃ via fácil ou se precisará agendar atendimento.

A necessidade de ir até o posto continuará para aqueles que não possuem os dados de foto e impressões digitais no sistema. A 2ᵃ via fácil tem custo de R$ 36,72. Nos casos de perda e extravio, o cidadão deverá solicitar apenas a reimpressão do documento.

AEN-PR