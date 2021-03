H. Vieira -Terraplenagem Ubiratã – O melhor serviço de terraplenagem

O serviço de terraplenagem da H. Vieira – Terraplenagem Ubiratã, tem como objetivo o nivelamento da terra a fim de gerar as condições necessárias para a construção de imóveis, estradas, barragens, aviários, entre outros.

O que é terraplenagem?

A terraplenagem é uma atividade importante em diversos setores da construção civil, como a construção de edifícios, galerias ou estradas. Ela é realizada em terrenos que não têm as características fundamentais para a construção de projetos, devido à irregularidade do solo.

Como funciona?

O processo de terraplenagem consiste em um serviço de cinco etapas: escavação, carregamento, transporte, espalhamento e compactação da terra.

É importante observar que cada local tem as próprias características topográficas, que demandam adequações únicas. Por exemplo, onde há excesso de terra, é necessário realizar obras de terraplenagem para retirá-lo, como a escavação e remoção.

Entretanto, há situações em que o problema é a falta de terra; nesse caso, é utilizado o aterro com caminhões basculantes, por exemplo.

Em decorrência disso, é necessário saber quais as cotas e os níveis do terreno onde a obra será executada e, após um estudo, verificar qual processo será utilizado para viabilizar o nivelamento do terreno.

O que é oferecido?

Aterro

Desaterro

Compactação do solo

Serviços de terraplanagem em geral

Vantagens de realizar o serviço com a H. Vieira -Terraplenagem Ubiratã

Análise do local

Equipe de profissionais treinada

Equipamentos modernos e confiáveis

Terreno limpo, pronto para ser utilizado

Serviço de terraplenagem é com a H. Vieira -Terraplenagem Ubiratã

A H. Vieira -Terraplenagem Ubiratã conta uma linha completa de serviços e produtos para atender o serviço de terraplanagem em obras de pequeno à grande porte.

Todos os procedimentos são feitos com total qualidade e adequados às normas mais rigorosas de segurança.

Conhecendo melhor os serviços de terraplenagem

Você sabe o que é nivelamento de terreno e terraplenagem?

Apesar de possível construir uma edificação em qualquer lugar, sob qualquer tipo de terreno, é comum e necessário realizar o nivelamento do lote antes do começo da obra. No passado, muitas construções faziam uso dos famosos porões ou construções que de alguma forma estivessem de acordo com o desnível do terreno, mas atualmente essa prática não é recomendada, sendo mais comum e seguro nivelar e, deste modo, ter condições de elevar a construção em terreno plano. E é aqui que entra a terraplenagem.

Terraplenagem significa ato ou efeito de terraplenar, ou seja, encher de terra ou realizar cortes nos vãos de um terreno para torná-lo plano. É uma técnica usada na maioria das construções civis, seja de pequeno, médio ou grande porte. Tendo por objetivo aperfeiçoar os terrenos, aplainando, alisando, nivelando, enchendo e ou retirando o excesso de solo existente. Sua execução é definida por normas sérias que se aperfeiçoam há décadas. Tem-se registros históricos de que essa técnica era realizada ainda na época do antigo Egito e pelos povos babilônicos.

Como é feita a terraplenagem?

Embora pareça um processo simples, é necessária uma análise complexa do terreno precisando recorrer a um profissional da área para avaliar o local e aconselhar qual o melhor método de terraplenagem a ser executado. Podendo-se optar por:

Escavação – onde somente a terra é retirada;

Aterramento – colocando terra no terreno;

Corte – escavação de porções de terra de determinado local para se obter área mais nivelada ou preencher outra;

Drenagem – Escoamento adequado de fluidos;

Deslocamento – retirada de restos de lixo, árvores ou plantas;

Demolição – derrubada de construção já existente;

Compactação do solo – rolos compressores para dar estabilidade ao terreno;

Como fazer a terraplenagem de maneira correta?

A H. Vieira Terraplenagem é especializada na área e avaliará o solo, sua vegetação, o tamanho do terreno, e a partir disso, indicará o que deve ser feito e quais máquinas pesadas serão necessárias para a realização da obra. A escolha do maquinário errado pode prejudicar o local e o desenvolvimento do trabalho.

Dicas importantes sobre terraplenagem

Fique atento às sujeiras misturadas ao terreno, pois podem causar uma camada de difícil compactação, deixando o solo inadequado para a construção. Também é recomendado observar os desníveis da terra, e fazer o necessário para nivelar o solo de maneira correta, pois isso auxilia e aperfeiçoa o local.

Como foi dito acima, podemos concluir que todos esses processos são realizados com equipamentos especiais e o uso dessas máquinas garantem a qualidade na execução dos serviços, além da agilidade. Portanto, é necessário que o processo seja feito por profissionais qualificados e competentes, a fim de se evitar problemas futuros, até porque a terraplenagem mal executada pode causar situações graves, como: deslizamento de terras, erosão e uma série de problemas.

E se ficou alguma dúvida, não cogite em entrar em contato conosco. Estamos sempre à disposição para auxiliar no seu projeto.

