Em noite histórica, FC Cascavel derrota Figueirense e avança na Copa do Brasil

A primeira participação do FC Cascavel na Copa do Brasil criou uma grande expectativa nos torcedores da serpente aurinegra. As duas vitórias no campeonato paranaense antes da estreia, sobre Azuriz e Paraná Clube, deixou o elenco ainda mais motivado para o confronto com o Figueirense, que apesar de estar passando por uma grande dificuldade no ano de seu centenário, é um clube de tradição e acostumado com essa competição.

E o otimismo se converteu em euforia. O FC Cascavel venceu pelo placar de 2 a 1 e de virada. O Figueirense fez 1 a 0 no primeiro tempo com Gabriel Rodrigues. Ainda na primeira etapa, nos acréscimos, Léo Itaperuna empatou. O gol da vitória e da classificação saiu do banco. Douglas entrou no intervalo e fez um bonito gol.

Em campo o representante de Cascavel começou muito bem a partida. Teve maior posse de bola, criou as melhores oportunidades e não sofreu tanto com as investidas do time catarinense. No primeiro tempo o FCC poderia ter construído uma boa vantagem, mas faltou caprichar um pouco mais nas finalizações.

O Figueirense chegou pouquíssimas vezes, mas em uma das raras descidas pela esquerda abriu o placar. Marcelo Jr. cruzou na medida para Gabriel subir mais que o goleiro Ricardo para de cabeça colocar os visitantes na frente aos 41 minutos.

Após o gol a serpente manteve o padrão de jogo e a recompensa veio nos acréscimos. Cruzamento de Oberdan, Willian Sotto brigou pela bola no alto e ela sobrou para Léo Itaperuna pegar bonito de voleio para empatar a partir. O primeiro tempo terminou assim: FC Cascavel 1 a 1 Figueirense.

Na volta do intervalo o técnico Tcheco fez duas alterações. Rogério, atacante, saiu para a entrada de outro homem de frente, Douglas, e o lateral esquerdo Carlinhos ficou com a vaga do atacante Henrique. As mexidas surtiram efeito e a mão do técnico não poderia ter funcionado melhor. Logo aos quatro minutos Douglas chutou colocado no cantinho para virar o placar. Sem chance para o goleiro Emerson Jr.

Jorginho, técnico do Figueirense, também decidiu mexer no time. Saiu o lateral Crystian e entrou Pedro Maranhã. O time catarinense aumentou o poderio ofensivo e obrigou o Cascavel a se fechar um pouco mais. Com o Figueirense mais solto no jogo Jorginho mudou novamente. Breno deu lugar a Blaiser no ataque.

O clube cascavelense ficou encurralado e passou a apostar nos contra-ataques. Com a vantagem no placar Tcheco respondeu com duas substituições: o volante Gama entrou no lugar do meia Willian Sotto e Giaretta, zagueiro, na vaga de Willian Simões.Jorginho parou o jogo novamente para as entradas de Alê Santos e Denner e saídas de Marcelo Jr. e Patrick. Tcheco ainda perdeu Libano, machucado, e promoveu a entrada de Lucas na lateral direita.

Com as alterações o jogo ficou mais pegado no meio de campo, mas sem criatividade para os dois lados. Melhor para o FC Cascavel, que conseguiu segurar o placar até o apito final e logo na sua primeira participação na Copa do Brasil consegue uma classificação histórica. Agora aguarda o vencedor de Palmas-TO e Avaí, que ainda não tem data definida pela CBF, para saber quem vai encarar na segunda fase. Além da classificação, a vitória ainda injetou mais R$ 675 mil nos cofres do clube, somando aos R$ 560 mil da participação no campeonato considerado o mais democrático do Brasil.

Fonte: Catve