Homem é preso por tráfico de drogas em Campina da Lagoa

Após receber denúncia de que uma menor estaria sendo agredida e ameaçada pelo seu namorado, uma equipe formada por policiais civis e militares de Campina da Lagoa compareceram no endereço informado para verificar a procedência da informação.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que apresentava algumas lesões pelo corpo, mas negou que as agressões foram provocadas pelo namorado, possivelmente por medo.

Ato contínuo, por se tratar de residência onde já existia denúncias sobre tráfico de drogas, a equipe realizou vistoria minuciosa no interior do imóvel, localizando cerca de 200 gramas de substância análoga à maconha, boa parte já embalada para a comercialização. Em razão dos fatos, o autor foi encaminhado para a delegacia de Campina da Lagoa, onde foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Delegado Ivo Vourvupulos Viana