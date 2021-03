Jovem é executado enquanto dormia ao lado da filha de 3 anos em Sarandi

Um jovem de 25 anos foi executado a tiros em Sarandi, na madrugada desta sexta-feira (19). De acordo com a polícia, o jovem dormia ao lado da esposa e da filha de três anos quando teve a casa invadida e foi alvejado.

O crime aconteceu por volta das 5h em um imóvel que fica localizado na Rua Coxim, Bairro Jardim Esplanada.

Segundo a Polícia Civil, o jovem dormia quando dois homens armados, derrubaram o portão com um carro, atiraram em um cachorro da raça Pit bull, invadiram a casa e começaram a disparar contra o rapaz, de 25 anos. De acordo com os socorristas, a criança e a esposa ficaram sujas de sangue. A vítima fazia o uso de tornozeleira eletrônica.

Ele foi alvejado por diversos disparos, a maioria na cabeça, e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe médica do Samu, compareceu no local e atestou o óbito. O cachorro ficou ferido, porém não corre risco de morrer. O delegado acionou uma ONG que encaminhou o animal ao veterinário.

Antes de fugir, os criminosos realizaram tiros, na frente da residência e ao longo da rua em forma de comemoração pelo crime executado. No local foram recolhidos cartuchos deflagrados de pistolas 9 milímetros e 380. O local foi isolado por Polícia Militar e pela Guarda Municipal.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá.

O homem morto era considerado de alta periculosidade. No ano de 2017 ele foi preso pela morte de duas pessoas em Sarandi.

Fonte: Plantão Maringá