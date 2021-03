Polícia Militar prende dois e apreende 81 pedras de crack em Campina da Lagoa

Mais uma ação de policiais militares de Campina da Lagoa resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e na apreensão de 81 pedras de crack.

A ocorrência foi conduzida por volta das 14h dessa sexta-feira (19), após os policiais receberem denúncias sobre venda entorpecentes em uma residência de pessoas já conhecidas pelo envolvimento com diversos crimes.

No momento em que a equipe se aproximou do local, os policiais perceberam a presença de dois suspeitos, sendo que um deles tentou se livrar de um pequeno embrulho ao notar a aproximação da viatura. Com um dos abordados foram localizados R$ 518,00.

No invólucro que o suspeito havia dispensado continha 81 pedras de crack, já prontas para a venda. Um dos rapazes confirmou a prática de tráfico de drogas, e que somente naquele dia já havia vendido 52 pedras da substância.

Diante dos fatos os dois foram presos e encaminhados, juntamente coma droga e o dinheiros, para a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

3°CRPM/11°BPM – Comunicação Social 11° BPM