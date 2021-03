Homem xinga e ameaça criança de seis anos em Nova Aurora

Um homem foi encaminhado à delegacia na tarde de domingo (21) após xingar e ameaçar uma criança de seis anos em Nova Aurora.

Segundo informações repassadas à reportagem, a mulher que mora na comunidade São José, denunciou o homem estaria ameaçando os filhos dela, duas crianças de 6 anos e uma de 13.

A Polícia Militar foi até a residência, no local a mãe contou para a equipe que os pequenos estavam brincando no pátio da igreja junto com outras crianças e quando voltaram pra casa, informaram que o homem havia feito ameaças contra elas.

De acordo com mãe, o homem disse que mataria as crianças, pois não queriam que ficassem brincando naquele local. A mulher ainda contou que a menina de seis anos foi assediada pelo suspeito.

Diante dos fatos, a equipe policial foi até a casa do suspeito e ele disse que as crianças passavam na rua o ofendendo, por isso, havia xingado uma das crianças. Ele foi encaminhado até a delegacia.

De acordo com a PM, durante registro da ocorrência o autor na presença da equipe policial e da mãe das crianças ele ainda fez ameaças. “Fico preso, mas quando eu sair eu mato essa menina”. Se referindo a criança.

Informações Radar B.O