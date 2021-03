Cafelândia entra em epidemia de Dengue

O município de Cafelândia, através do setor de Endemias, informou nessa semana que o município de Cafelândia entrou em epidemia de Dengue, devido ao alto índice de notificações e de casos confirmados. São 329 notificações, sendo 75 casos confirmados até o momento. “ Infelizmente a Dengue não deixou de existir durante essa pandemia de Covid – 19 e o que estamos verificando é um esquecimento por arte da população em relação a Dengue. Os cuidados em relação a não deixar água parada, acúmulo de água, não podem cair no esquecimento, além da máscara, álcool em gel, precisamos retomar e jamais esquecer os cuidados com a Dengue”, destacou o responsável pelo setor de Endemias, Anderson Luiz Alves Almeida.

Em meio a pandemia do novo coronavírus, as visitas as casas cafelandenses continuam, porém, com restrições. “Não podemos deixar de visitar por completo a comunidade. Estamos seguindo as orientações do uso da máscara, higienizando as mãos a cada vistoria e mantendo o distanciamento, além de respeitando os grupos de risco. Pedimos a comunidade que faça a sua parte, elimine os criadouros do Aedes”, destacou.

Multa

“Não chegamos multando, porém, é necessário a conscientização da comunidade que a Dengue mata. Primeiro orientamos, passamos as informações corretas sobre o que é necessário fazer e estabelecemos prazos. Se os prazos não forem cumpridos (podem variar de três a 15 dias) é aplicado multa”, afirmou Anderson. De acordo com ele o intuito do município não é multar e sim conscientizar a comunidade sobre os riscos da Dengue bem como toda a problemática que a mesma proporciona.

