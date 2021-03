Homem é morto com 7 facadas e 2 tiros

Um homem de 38 anos de idade foi morto com pelo menos sete facadas e dois tiros no peito e braço, na madrugada desta quarta-feira (24), na cidade de Janiópolis, distante 46 quilômetros de Campo Mourão. A vítima foi identificada como Valdivino dos Santos.

O crime, com requintes de crueldade, ocorreu no interior de uma residência, na Avenida São João, próximo ao hospital municipal, na área central da cidade. Duas pessoas suspeitas do assassinato, de 21 e 33 anos, acabaram presas pela Polícia Militar (PM).

“Recebemos uma ligação informando sobre um homicídio em Janiópolis. De imediato deslocamos para a cidade e encontramos a vítima com várias facadas e dois tiros já morta”, informou o cabo Roserval, da Polícia Militar.

As facadas acertaram o pescoço e o peito do homem.

A PM informou que Santos era uma pessoa bastante conhecida no meio policial, com passagem, inclusive, por latrocínio na cidade de Peabiru e tentativa de homicídio. “Ele já havia sido abordado no município em algumas ocasiões em situações suspeitas. Sempre andava com um pessoal que costumava praticar furtos e fazer uso de drogas”, informou o cabo Roserval.

Logo após o crime, a PM e Polícia Civil fizeram buscas pela localidade, encontrando os dois suspeitos de terem assassinado Santos. Eles foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Este é o 10º homicídio na região da Comcam do início do ano até agora.