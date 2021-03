Rapaz mata namorada e comete suicídio no interior do Paraná

O pequeno município do Iporã, no noroeste do Paraná, foi palco de uma tragédia na noite desta terça-feira (23). Um jovem matou a namorada a tiros e depois cometeu suicídio. O crime aconteceu por volta das 21h na rua Tiradentes, no jardim Alto do Ipiranga.

Radíja de Souza Fernandes tinha 18 anos. Ela namorava há pouco tempo com Lucas Inácio Pereira dos Santos, de 21 anos.

De acordo com testemunhas, Lucas atirou contra a namorada e posteriormente atirou contra a própria cabeça. O jovem morreu na hora, já Radíja foi encaminhada ainda com vida ao hospital da cidade, porém não resistiu aos ferimentos e também entrou em óbito.

Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.O homicídio seguido de suicídio chocou o município de pouco mais de 13 mil habitantes.A polícia trabalha para descobrir qual seria a motivação do crime, que ainda é um mistério.

O que chamou a atenção dos investigadores, é que a arma de fogo utilizada no crime não foi encontrada.O caso segue sendo investigado.

Fonte:Cianorte Agora