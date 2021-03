Estado lança mapa interativo de rodovias paranaenses

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), em parceria com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná), lança o Mapa Interativo do Sistema Rodoviário Estadual, o GeoDER.

Trata-se de uma ferramenta gratuita que traz detalhes sobre todas as rodovias estaduais, federais e concessionadas que compõem a malha viária do Paraná, com base nas informações geográficas do DER/PR.

“O DER está constantemente olhando para frente, para o futuro, se modernizando cada vez mais. Passamos de apenas um mapa rodoviário impresso ou disponível como um arquivo pesado, que muitas vezes travava um computador, para ter também uma opção interativa, ágil e constantemente atualizada” explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti. “Esperamos que essa nova ferramenta seja bem utilizada pelos paranaenses, para se informar cada vez mais sobre a nossa malha viária”.

O GeoDER traz, ainda, dados complementares como a localização de postos da Polícia Rodoviária Estadual e Federal, de balsas, portos, aeroportos, ferrovias, povoados, municípios e seus limites. Ele pode ser acessado pelo portal do DER/PR ou diretamente no link.

SISTEMA:

O mapa interativo traz todas as rodovias identificadas pela denominação oficial, bem como pelos códigos utilizados no Sistema Rodoviário Estadual (SRE), documento oficial que organiza a malha rodoviária paranaense. É possível visualizar também as divisões entre regionais do DER/PR, os pontos de início e fim de cada trecho, a situação de cada rodovia (duplicada, pavimentada, e não pavimentada, e se está em andamento a pavimentação ou duplicação).

“Esta iniciativa é fruto de uma grande parceria com o DER, que ilustra como a tecnologia pode trazer informações em um novo formato, cujo resultado é a disponibilização de dados oficiais e atualizados de infraestrutura rodoviária em um ambiente de fácil acesso e visualização”, afirma o presidente da Celepar, Leandro Moura.

O GeoDER conta com integração ao OpenStreetMap, plataforma de mapa de licença aberta e construída por usuários, e aproveita conteúdos da biblioteca JavaScript de código aberto Leaflet, ambas gratuitas.

INTERATIVIDADE:

Quanto mais zoom no mapa, mais detalhes são revelados, sendo que todas as informações são opcionais, podendo ser ativadas ou desativadas em um menu no lado direito do GeoDER.

Ao clicar em uma rodovia é aberta uma janela com os detalhes específicos do trecho, como origem e destino, quilômetro inicial e final, extensão, situação, jurisdição e tipo. E ao passar o mouse sobre o mapa aparecem as coordenadas geográficas no canto inferior direito da tela, que podem ser utilizadas em outros serviços de mapas digitais.

AEN-PR