Mercado de celulares no pós-pandemia: entenda as previsões e tendências

O mundo está aprendendo a se adaptar desde que começou a pandemia do novo Covid19 , desta forma, todos os empresários, comerciantes e todo mundo precisou se reinventar, criar novos modelos de negócios, novas formas de vender e expor os produtos e ainda aprender a como interagir com o cliente de uma forma que passe a confiança para que ele compre o produto. O mercado de eletrônicos é um mercado que sofreu uma queda de mais de 10% no início da pandemia em 2020, e que agora em 2021 estamos vendo certos aumentos, mas a pergunta que não quer calar é: como ficará o mercado de celulares no pós-pandemia?

Ao longo do nosso artigo iremos mostrar alguns dados, informações e como podemos usar algumas técnicas para usar algumas situações adversas a nosso favor. Veja quais são as previsões para os próximos meses e anos e também quais são as principais tendências. Acompanhe nosso artigo e saiba mais sobre.

Mercado de Celulares

Com a chegada da pandemia e determinação do fechamento de muitos setores, ficamos com apenas os setores considerados essenciais funcionando normalmente. Porém, mesmo estando abertos e funcionando, uma grande parte deles ainda sentiu o peso da crise financeira e viu suas vendas despencarem. Se isso ocorreu nos setores essenciais, podemos imaginar o que aconteceu em outros setores, como o de turismo, esporte, festas e etc.

O mercado tecnológico, como computadores, câmeras, videogames sofreram queda em suas vendas, porém no início da pandemia o setor que mais sofreu queda foi o de telefonia móvel, os números da queda chegaram até 10% em relação ao mesmo período do ano de 2019.

Já no terceiro trimestre do ano passado, houve um aquecimento no setor, com um aumento de 4%, em relação à primeira queda, já no último trimestre as vendas subiram, por conta do auxílio emergencial e devido ao final do ano e época de festas. Desta forma o setor vem crescendo novamente a cada mês.

O setor chegou com bons números para o ano de 2021, até agora, o primeiro trimestre animou os comerciantes, distribuidores e fábricas. Mesmo com todas as restrições, isolamento, abre e fecha dos comércios os números só sobem. Esse aumento se dá ao fato de que teoricamente o brasileiro se adaptou ao mundo Home Office e também ter se adaptado às regras e determinações, ficando mais seguro em relação a aquisição de produtos que até então não eram considerados essenciais, como celulares, jogos e outros meios de entretenimento.

Problema de logística

Um problema que foi encontrado logo no começo de tudo, foi como as entregas seriam realizadas, já que muitas regras foram determinadas para conter a disseminação do vírus. Esse problema acarretou na demora e no aumento de dias para entrega, o que girava em torno de 10 dias para ser entregue, passou para 17 dias de média, e esse aumento fez com que as empresas ficassem no prejuízo e também que precisassem se adaptar aos novos meios de envio.

Alguns planos para que toda produção e vendas de aparelhos fossem escoados de maneira rápida e eficaz deram certo e principalmente as grandes empresas criaram estratégias para que os produtos chegassem em seu destino o mais breve possível. Um grande exemplo são as lojas de tecnologia em Rappi , que conseguiram solucionar o problema de logística rapidamente.

Desta forma conseguiu atender prazos e datas sem que o cliente final ficasse esperando mais tempo que o necessário.

Previsões para o mercado de celulares no pós pandemia

Mesmo com o aumento das vendas nesses últimos meses, 2021 ainda está sendo uma incógnita, fazendo com que todos fiquem atentos às principais mudanças, principalmente em questões de fechamentos e aberturas de todos os setores e lojas. Mas um ponto positivo nisso tudo é que com esse isolamento e restrições o mundo ficou mais adaptado.

O brasileiro em pouco tempo já estava adaptado ao novo modo de viver e desta forma, alguns aparelhos, principalmente os eletrônicos, passaram a ser ferramentas de trabalho, e vimos algo que já era popular, se tornar ainda mais essencial.

Além disso, também houve uma mudança em como várias profissões são executadas. E muita gente se viu obrigada a usar tais tecnologias para realizar alguns trabalhos. Assim, a necessidade de possuir aparelhos cada vez mais avançados, com tecnologias que só são possíveis em alguns modelos fazem com que o mercado cresça.

Estudiosos indicam que 60% das profissões que foram alocadas para o Home Office continuarão no pós-pandemia, trazendo milhares de reais em compra de novos equipamentos, substituição de produtos ultrapassados, para aparelhos com mais opções de aplicativos e espaço.

Desta forma tudo indica que o mercado de celulares pós pandemia será promissor, devido à alta procura por novas opções que se adequem ao trabalho, novas funções criadas devido a necessidade, e com o aumento da vacinação e diminuição dos casos de covid19 o brasileiro voltará às compras gradativamente.