QUATRO PESSOAS FICAM FERIDAS EM ACIDENTE NA BR 369

Três pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito registradona BR 369 – KM 510, em Cascavel, na manhã deste domingo (28).

Informações são de que um caminhão que transportava brita para manutenção da pista parou em barreira realizada na rodovia, sentido à Corbélia, quando o automóvel Monza não conseguiu frear a tempo de evitar a batida traseira.

Dois homens e duas mulheres ocupavam o carro; três precisaram ser atendidos.



Helicóptero do Consamu foi deslocado à rodovia para prestar apoio a uma das vítimas que estava em estado grave.

Ambulância do Siate e da concessionária que administra a rodovia atenderem os demais feridos. A frente do carro ficou destruída no impacto.



Placas e trabalhadores sinalizavam o trecho que estava em obras. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi mobilizada e registrou o acidente.

Fonte: Portal Corbélia.