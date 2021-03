IRPF 2021: Quase 9 milhões de declarações já foram entregues à Receita Federal

A Receita Federal recebeu, até as 16H da última sexta-feira (26), 9.992.283 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, ano-base 2020. Das quais, 32.512 foram entregues com certificado digital.

No Paraná foram recebidas, 484.926 declarações. A expectativa é que sejam entregues 2.120.000 declarações no Estado.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Por enquanto, não há nenhum indício de atraso e nem antecipação. Os declarantes estão seguindo o padrão que já acontece há anos.

É importante que o contribuinte atente para o prazo de entrega, pois estando obrigado à apresentação da declaração e não o fazendo no prazo previsto, estará sujeito a multa.

Assessoria