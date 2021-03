Quatro pessoas morrem e 8 ficam feridas em acidente em praça de pedágio de Goiás

Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas em grave acidente registrada em praça de pedágio localizada em Campo Alegre de Goiás, na manhã de domingo (28).

Segundo a concessionária que administra o trecho da BR 050 a ocorrência envolveu quatro veículos, sendo uma carreta que transportava desodorante, uma outra carreta carregada com soja e dois automóveis de passeio.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 10h o condutor de um caminhão-baú carregado com desodorantes que seguia no sentido Brasília a Catalão (GO) perdeu o controle da direção ao se aproximar da praça de pedágio no quilômetro 226 da BR 050, e bateu contra a defensa metálica. Em seguida atingiu um carro de passeio ocupado por uma família, dois adultos e uma criança, e outro automóvel com três pessoas, que saíram ilesas.

Essas batidas provocaram incêndio que atingiu um caminhão graneleiro parado no pedágio, mas o motorista conseguiu desembarcar antes que o incêndio atingisse a cabine e saiu ileso.

Ainda conforme informado pela concessionária, as causas do acidente serão apuradas pela perícia técnica da Polícia de Goiás.

De acordo com a nota da concessionária, segundo o registrado pelas câmeras de videomonitoramento da concessionária, a carreta que transportava desodorantes bateu em uma estrutura da praça de pedágio e, em seguida, atingiu os veículos que estavam na cabine ao lado. As imagens não foram divulgadas à reportagem.

Quatro pessoas morreram, entre elas uma criança, e quatro não sofreram ferimentos.

Também houve sete vítimas leves e uma moderada, todos colaboradores da concessionária que atuavam na praça no momento do acidente. Elas foram socorridas e levadas para unidades hospitalares de Catalão.

Com o acidente a rodovia fiou totalmente interditada em ambos os sentidos, e um desvio foi providenciado por dentro de propriedades rurais da região, no esquema “pare e siga”, fluindo, portanto, nas duas direções.

Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros de Goiás e da PRF realizaram atendimentos no local.