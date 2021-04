444 estabelecimentos são interditados por descumprir regras da pandemia

A SESP (Secretaria da Segurança Pública) divulgou nesta sexta-feira (02) o balanço de 34 dias do trabalho de fiscalização do cumprimento das medidas mais rígidas para controle da pandemia do coronavírus. De 27 de fevereiro a 1°. de abril foram interditados 444 estabelecimentos que desrespeitaram as regras de restrição de funcionamento.

O balanço registra, ainda, o atendimento de 1.442 ocorrências no período, com o encaminhamento de 1.375 pessoas e apreensão de 152. O trabalho ostensivo também resultou na apreensão de 81 armas de fogo e 395 veículos.

O Secretário da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares, destaca que o resultado é decorrente da intensificação de ações nas ruas para diminuir aglomerações, funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais e outras infrações previstas no decreto estadual que estabeleceu restrições em todo o Estado para o enfrentamento da pandemia. “Os profissionais de segurança pública estão na linha de frente para fiscalizar e orientar a população a fim de que as medidas sanitárias sejam cumpridas e possamos superar esse momento difícil. Vamos continuar atuando com intensidade em favor da nossa população”, diz.

OCORRÊNCIAS:

Desde o dia 27 de fevereiro até a última quinta-feira (01/04), houve 7.914 chamados relacionados à pandemia, com denúncias de aglomerações de pessoas, funcionamento irregular de comércios, festas clandestinas, entre outras. A média diária foi de 232 acionamentos em todo o Estado. Deste total, 1.442 viraram ocorrências policiais e tiveram como resultado encaminhamentos ou notificações das irregularidades encontradas.

Nestes 34 dias, as equipes policiais estaduais realizaram 3.918 ações de dispersão de pessoas. Com a fiscalização reforçada, outros delitos também foram combatidos e houve a apreensão de 395 veículos e a recuperação de 67, que possuíam alerta de furto ou roubo.

Agentes municipais, em operações integradas com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, multaram 639 estabelecimentos e autuaram 1.362 pessoas.

O trabalho de fiscalização mais intensa foi realizado em pontos de comércio que prestam serviços considerados não essenciais durante a pandemia. Em 34 dias foram vistoriados 10.173 locais. Destes, 444 foram interditados.

CAPITAL:

Em Curitiba, as operações das equipes policiais resultaram em 849 ações de dispersão de aglomerações de pessoas, 365 prisões de adultos e 12 apreensões de adolescentes. Foram recebidas 2.327 denúncias de propagação de doença contagiosa, das quais 167 foram constatadas. O relatório da SESP aponta ainda que houve a apreensão de 30 armas de fogo, 894,2 quilos de drogas e 1.914 unidades de drogas, além de 234 veículos apreendidos/recuperados. Dentre os 622 estabelecimentos comerciais abordados, 261 foram multados e 68 interditados pelas autoridades municipais.

NORTE E NORTE PIONEIRO:

Nesta região do Estado houve 879 ações de dispersão de aglomerações de pessoas, 276 prisões de adultos e 84 apreensões de adolescentes. Ainda foram recebidas 1.640 denúncias de risco de contágio, das quais 209 viraram ocorrências após constatação.

O relatório aponta ainda a apreensão de 18 armas de fogo, 144,6 quilos de drogas, 344 unidades de drogas sintéticas, além de 76 veículos apreendidos/recuperados. Também foram fiscalizados 1.709 pontos comerciais, dos quais 39 foram interditados.

NOROESTE:

Em Maringá e região houve 942 ações de dispersão de aglomerações de pessoas, 125 prisões de adultos e 18 apreensões de adolescentes. Foram recebidas 418 denúncias de risco de contágio e 337 viraram ocorrências após constatação.

O balanço registra, ainda, a apreensão de sete armas de fogo, 3,9 quilos de drogas e 106 unidades de drogas sintéticas, além de 52 veículos apreendidos/recuperados. No período também foram fiscalizados 2.264 estabelecimentos comerciais, dos quais 21 foram interditados.

CAMPOS GERAIS:

Em Ponta Grossa e região foram realizadas 493 ações de dispersão de aglomerações, 311 prisões de adultos e 33 apreensões de adolescentes. No total, foram feitas 801 denúncias de perigo de contágio de doença, das quais 323 viraram ocorrências.

Foram apreendidas 11 armas de fogo, 3,8 quilos de drogas e 364 unidades de drogas sintéticas. A região teve 31 veículos apreendidos/recuperados. Foram fiscalizados 2.443 estabelecimentos comerciais e 231 foram interditados.

OESTE:

Em Cascavel e demais municípios do Oeste houve 478 ações de dispersão de aglomerações, 152 prisões de adultos e quatro apreensões de adolescentes. Foram recebidas 714 denúncias, das quais 169 viraram ocorrências. O relatório indica também a apreensão de seis armas de fogo e mais de 1,2 quilos de drogas, além de 36 veículos apreendidos/recuperados.

No período também foram fiscalizados 2.334 estabelecimentos comerciais, dos quais 74 foram interditados.

RMC E LITORAL:

Já na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, o balanço da SESP aponta 256 ações de dispersão de aglomerações de pessoas, 27 prisões de adultos e um adolescente. Foram recebidas 2.005 denúncias e 109 viraram ocorrências após constatação.

As ações policiais registram a apreensão de 5,3 quilos de drogas, 12 unidades de droga e quatro veículos e a fiscalização de 571 estabelecimentos comerciais, dos quais um foi interditado.

AEN-PR