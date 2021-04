Motorista tem caminhão roubado por homens armados em Goioerê

m homem de 42 anos teve o caminhão roubado por dois homens armados na noite de quinta (1°), na região de Goioerê.

De acordo com o relato do homem ele transportava insumos agrícolas por uma quando os bandidos deram a voz de assalto. Ainda segundo o relato eles estavam em um carro Renault Sandero preto.

Depois de anunciar o roubo, os dois homens fizeram a vítima dirigir por uma estrada rural. Assim, ao chegar no local indicado pelos bandidos o homem foi colocado dentro do carro e depois de percorrer um longo caminho ele foi solto nas proximidades de um posto de gasolina na PR 466 no distrito da Palmeirinha, onde pediu ajuda.

Mais tarde, a Polícia Militar localizou o caminhão abandonado às margens da mesma rodovia. Conforme o relato policial, o veículo estava em meio a uma roça, com o interior revirado e sem a carga no compartimento do baú. Além disso, no local não havia chaves e estava com vazamento no motor.

Por fim, com um guincho, o caminhão foi levado do local.

Informações RSN