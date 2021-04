Ubiratã Auto Peças: 5 sinais para identificar problemas com a pastilha de freio

Sabemos que o sistema de freio tem grande importância para segurança do seu automóvel. A pastilha de freio são um dos principais componentes desse sistema. Buscar manter a revisão em dia e a melhor forma de prevenir certos problemas.

Buscamos trazer algumas dicas que podem te ajudar a prevenir certos complicações.

1. RUÍDOS – É preciso ficar atento(a) caso o freio do automóvel comece a fazer barulho. Além de evidenciar o desgaste das pastilhas, também pode significar a baixa qualidade delas. Sendo que, além dos ruídos, também diminuirão a vida útil dos discos. Porém, há vezes em que os barulhos não são devido aos desgastes, mas sim por acúmulo de sujeiras que são causados em dias chuvosos provenientes de pontos de alagamentos.

2. DESCONFORTO NO PEDAL – Ao acionar o pedal de freio e sentir um desconforto por percebê-lo mais “duro”, pode sinalizar a fragilidade na qualidade do material de atrito disposto nas pastilhas de freio, como também o vazamento do diafragma do Hidrovaco

3. FLUÍDO DO FREIO – Ele é indispensável no processo de frenagem de um veículo e tem a função de não se comprimir e de absorção da água. Por exemplo, se o(a) motorista pisa no pedal de freio, o fluido atua na parte hidráulica e aciona as pastilhas de freio, fazendo o carro parar.

4. ESPESSURA – Para saber se o sistema de freio de seu carro está funcionando de forma correta, leve-o até uma oficina mecânica ou a empresa especializada em revisão de freios, para verificar a espessura do disco de freio.

5. LUZES NO PAINEL – Para facilitar todo esse processo de identificação, alguns veículos possuem uma luz no painel que ao acendê-la significa que a pastilha está desgastada. Aí é hora de substituir as pastilhas de freio!Conhecer todos os sinais que possam indicar problemas com freio garante a sua segurança e de toda a sua família. Ruídos, desconforto nos pedais, fluído do freio, espessura e até as luzes no painel do veículos são características que podem lhe auxiliar a resolver logo esse empecilho. Fique sempre em alerta!

