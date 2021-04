Estado confirma mais 1.436 casos e 106 mortes de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta segunda-feira (5) 1.436 casos confirmados e 106 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 855.047 casos confirmados e 17.288 mortos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de abril (1.058), março (327), fevereiro (18) e janeiro (2) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (2), maio (1), julho (2), agosto (1), setembro (1), outubro (1), novembro (11) e dezembro (12).

INTERNADOS – 2.7676 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.081 pacientes em leitos SUS (958 em UTI e 1.123 em leitos clínicos/enfermaria) e 595 em leitos da rede particular (301 em UTI e 294 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.592 pacientes internados, 941 em leitos UTI e 1.651 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 106 pacientes. São 45 mulheres e 61 homens, com idades que variam de 18 a 89 anos. Um óbito ocorreu em dezembro de 2020 e os demais de 23 de fevereiro a 5 de abril de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Maringá (12), Palmas (7), Ibiporã (6), Foz Do Iguaçu (5), Cambé (4), Jaguariaíva (4), Pato Branco (4), Bela Vista Do Paraíso (3), Cascavel (3), União Da Vitoria (3), Assai (2), Cornélio Procópio (2), Coronel Domingos Soares (2), Francisco Beltrão (2), Guaratuba (2), Irati (2), Itambé (2), Jaguapitã (2), Jataizinho (2), Santa Izabel Do Oeste (2), Santo Antônio Da Platina (2), Sapopema (2), Sarandi (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Araruna, Astorga, Atalaia, Barracão, Centenário Do Sul, Chopinzinho, Clevelândia, Colorado, Coronel Vivida, Cruz Machado, Cruzeiro Do Sul, Curitiba, Dois Vizinhos, Doutor Camargo, Flor Da Serra Do Sul, Honório Serpa, Jandaia Do Sul, Mallet, Mandaguari, Mandirituba, Mangueirinha, Nova Santa Barbara, Pirai Do Sul, Quedas Do Iguaçu, Ramilândia, São João, São Jose Dos Pinhais, São Sebastiao Da Amoreira, Tamarana.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa 5.377 casos de residentes de fora, 117 pessoas foram a óbito.

Com informações da Secretaria de Saúde do Paraná