Homem armado com faca tenta atacar policiais e morre baleado em Maringá

Um homem de 32 anos morreu após tentar atacar policiais militares com uma faca, em Maringá (PR). O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no Jardim Paulista II.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência na Rua José Granado Parra e, chegando ao local, o agressor armado com uma faca tentou investir contra os policiais que reagiram, efetuando um disparo de arma de fogo.

O indivíduo identificado pelas iniciais R. R. D. A. foi alvejado por um disparo na região do tórax e morreu antes da chegada das equipes de socorro ao local.

O comandante do 4º BPM informou através de uma nota que serão realizadas todas as medidas administrativas para apurar os fatos.

As informações são do Londrina News.