Água de rio amanhece vermelha e gera curiosidade em moradores de cidade no Paraná

O Rio Virmond, que leva o mesmo nome da pequena cidade de aproximadamente 4 mil habitantes localizada na divisa com laranjeiras do sul, amanheceu com coloração vermelha parecendo sangue.

O fenômeno está causando curiosidade da população. Enquanto não há um laudo conclusivo sobre o motivo dessa situação, surgem várias teorias, algumas inclusive, relatam sobre os sinais do fim dos tempos.

A maioria das pessoas no entanto, acreditam que houve uma grande contaminação por produtos externos, que estão influenciando na coloração da água.

Até agora não foi relatado nenhum caso de morte de peixes. Amostra da água foi colhida e passará por análise para saber qual o real motivo da coloração.

Foto: Divulgação

Informações: Portal ABC

