Com 305 casos; Ubiratã é o segundo na região em número de infectados pela Dengue

Ubiratã com 305 casos de dengue segue em segundo lugar na região em número de infectados pela dengue. Outros 787 casos foram confirmados em outros 19 municípios da região. São 118 novas confirmações que no boletim divulgado semana passada. Campina da Lagoa segue em primeiro, agora com 380 casos.

As outras 17 cidades, juntas, têm 102 casos.

Números por cidade:

Araruna 1

Barbosa Ferraz 11

Boa Esperança 13

Campina da Lagoa 380

Campo Mourão 1

Corumbataí do Sul 1

Engenheiro Beltrão 1

Goioerê 5

Iretama 8

Juranda 15

Mamborê 3

Moreira Sales 6

Nova Cantu 7

Peabiru 7

Quinta do Sol 5

Rancho Alegre do Oeste 1

Roncador 12

Terra Boa 5

Ubiratã 305

