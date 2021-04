Nova Cantu: Vítima de maus-tratos, cão tem os dentes arrancados e morre

Um ato de extrema crueldade deixou indignados os moradores da cidade de Nova Cantu, um cachorro de rua morreu após ter os dentes arrancados.

O animal havia conquistado a confiança de alguns comerciantes e era alimentado todos os dias por eles.

No entanto, nos últimos cinco dias, o cão não apareceu nos locais onde costumava freqüentar, até que ontem ele voltou com sinais de maus tratos. Pessoas que o acolheram perceberam que o animal estava com a boca sangrando e com vários dentes arrancados. Apenas as presas foram deixadas pelo agressor.

Mesmo medicado e recebendo os devidos cuidados, o cachorro não resistiu e morreu nesta quarta-feira. O caso foi levado até as autoridades de segurança e a pessoa que causou os maus-tratos ao animal está sendo procurada.

Segundo as informações, o animal era dócil e não incomodava ninguém. Qualquer informação pode ser encaminhada para a Polícia Militar de Nova Cantu, pelo telefone: (44) 99133 1504.

PENA

A prática de abuso e maus-tratos a animais prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda.

Informações: Novocantu.com.br / Tá Sabendo

