Em ação rápida, Polícia Militar de Juranda recupera celular que havia sido furtado

Na manhã desta quinta-feira (08), por volta das 11h00min, a equipe policial do Destacamento de Polícia Militar de Juranda foi acionada na assistência social da cidade, onde a solicitante informou que foi até o banheiro e esqueceu seu celular no local, e que ao dar falta do mesmo não o encontrou mais.

A vítima informou que a única pessoa que entrou no banheiro até a mesma dar falta do celular foi uma pessoa que ela sabia quem era. Então de posse das informações a equipe policial se deslocou até a residência dessa pessoa, e questionada a respeito do celular a mesma informou inicialmente que não tinha conhecimento de celular nenhum, e posteriormente informou ter achado um celular, entregando o objeto para equipe policial, na qual já encontrava-se sem chip e sem capa protetora.

A vítima reconheceu o aparelho como sendo de sua propriedade. Diante da situação, a pessoa que estava de posse do celular foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Fonte: POLÍCIA MILITAR DE JURANDA

Publicidade: