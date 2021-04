JOVEM É APREENDIDO PELA POLÍCIA MILITAR DE NOVA AURORA COM COCAÍNA

Um menor de idade já bastante conhecido no meio policial foi apreendido pela polícia no início da noite desta quinta-feira (08).

A ação foi após a Polícia fazer patrulhamento pela Rua Sergipe no cruzamento com a Rua General Osório abordou dois indivíduos ( irmãos) sendo encontrado no bolso de um deles as 40 buchas de cocaína, apreensão de menor e apreensão de drogas.

Fonte repórter : Vinícius Cardoso.

