Sem saber que estava grávida, mãe dá à luz em vaso sanitário

Uma mulher que não sabia que estava grávida deu à luz no banheiro de casa, na quarta-feira (07) no bairro Portal do Norte em Ponta Grossa.

Segundo vizinhos que atenderam a mulher, o caso ocorreu no período da manhã e a mãe não sabia da gravidez quando entrou em trabalho de parto no banheiro da sua residência.

O recém-nascido caiu no vaso sanitário e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital.

De acordo com uma das vizinhas, Aglaudilene da Silva Gomes ela e a cunhada foram as primeiras a chegarem na residência, após a mãe dar à luz. “Minha cunhada viu o bebe no vaso, viu que ele estava se mexendo, ela retirou ligeiro, porém a criança estava com cordão umbilical. Eu ajudei segurando o bebê, enrolando ele numa manta e o Samu foi acionado”, disse Aglaudilene.

O bebe e a mãe foram levados para o hospital e passam bem.

Ainda de acordo com Aglaudilene, a família é do Maranhão e estão a pouco tempo em Ponta Grossa.

Informações Agora 1

