Canal online para denúncias de baladas clandestinas já recebeu 112 registros

Em funcionamento desde o dia 26 de março, o canal online criado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho para denúncias de baladas clandestinas durante a pandemia da Covid-19 já recebeu 112 registros de festas ilegais, em todo o Estado. Todas foram encaminhadas a autoridades da Secretaria de Segurança Pública.

A iniciativa tem como objetivo servir de apoio para as polícias no combate a quem insiste em descumprir as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias.

Uma das recomendações é anexar os prints de convites e conversas em grupos sobre as baladas clandestinas, fotos e vídeos dos eventos irregulares que já aconteceram ou qualquer informação extra que materialize a denúncia.

Se alguém constatar a realização da baladas clandestinas no momento em que ela está acontecendo, a Secretaria da Justiça alerta para que ligue imediatamente no telefone 190 ou para a guarda do município e relate a ocorrência.

AEN-PR

Publicidade: