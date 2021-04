Cinco praças de pedágio entre Guarapuava a Foz terão tarifas reajustadas em 7,6%

As tarifas de cinco praças de pedágios terão reajustes de 7,6% a partir das 00h de quarta-feira (14).

As praças estão instaladas entre Foz do Iguaçu e Guarapuava.

De acordo com a nota da concessionária que administra o trecho, Ecocataratas, a empresa conseguiu decisão favorável que suspendeu os efeitos da resolução 27/2020 da Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná), para continuar o processo de reajuste relativo a dezembro de 2020.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

“A Ecocataratas obteve decisão favorável, que suspendeu os efeitos da Resolução 27/2020 da AGEPAR e permitiu o prosseguimento do processo de reajuste tarifário relativo a dezembro de 2020. Desta forma, a Ecocataratas em cumprimento ao contrato de Concessão n° 073/97, informa que, os valores das tarifas das cinco praças de pedágio no seu trecho de concessão – entre Foz do Iguaçu e Guarapuava – serão reajustadas em 7,6%, à zero hora desta quarta-feira (14),”

Confira a seguir os novos valores:

Fonte: Catve

