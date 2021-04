Suspeito de tráfico abandona carro e filho de 5 anos para fugir da polícia

Um homem é suspeito de abandonar o filho de 5 anos para não ser preso, durante uma abordagem da RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) na segunda-feira (12), em Maringá.

Segundo informações da Polícia Militar, o flagrante ocorreu na Vila Morangueira, quando os policiais suspeitaram de um Renault Scenic. Os militares deram ordem de parada mas o condutor não obedeceu. Porém, depois abandonou a criança e o veículo e fugiu.

No interior do carro, os policiais encontraram quatro tabletes de maconha. E durante busca na casa do acusado, os policiais encontraram mais 13 tabletes totalizando 13,755kg de substância análoga a Maconha.

A criança foi entregue a familiares do suspeito e a droga juntamente com o carro foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Maringá.

Informações Plantão Maringá/Catve

