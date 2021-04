FILHO AGRIDE GRAVEMENTE O PAI COM GOLPE DE MARRETA NA CABEÇA EM NOVA AURORA

O fato aconteceu nesta terça-feira (13), por volta das 21h15. A equipe policial foi solicitada para comparecer ao pronto atendimento local, porque havia dado entrada uma pessoa com ferimentos na cabeça.

No local a policia foi informada pela esposa da vítima, que ao chegar em casa e pedir para seu filho de 15 anos de idade, que fizesse os deveres da escola, o mesmo recusou, iniciando assim uma discussão entre os dois, sendo que em dado momento seu filho pegou uma marreta e acertou a cabeça do pai resultando em lesão grave, onde a vítima correu até a base do Samu para atendimento e posteriormente foi encaminhado para o pronto atendimento local.

Com informações: O Novo Oeste

