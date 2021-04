Filho, mãe e pai morrem de Covid na mesma semana no Paraná

Morreu na noite de sábado (17) a terceira vítima da Covid-19 de uma mesma família. Filho, mãe e pai faleceram na mesma semana em Ivaiporã, no Paraná .

Castro Ribeiro da Luz, conhecido como seo Castrinho, era pai de Daniel Ribeiro da Luz, 54 anos que faleceu na terça-feira (13) e marido de Hortência Horlem da Luz, de 82 anos que entrou em óbito na quarta-feira (14).

Castrinho era um dos pioneiros da cidade, chegou em Ivaiporã em 1958. Servidor público municipal aposentado, trabalho por muitos anos como porteiro do Colégio Bom Jesus que depois foi transformado em Colégio Estadual Raul Rodrigues Gomes.

Muito querido pela humildade e alegria com qual conversava com as pessoas, o falecimento de Castrinho e dos familiares gerou muita comoção em Ivaiporã.

TNOnline

Publicidade: