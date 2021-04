Mulher dada como desaparecida é encontrada dentro de cobra píton na Indonésia

Na última sexta-feira (16), a fazendeira Wa Tiba, de 54 anos, foi encontrada dentro de uma cobra píton. Ela foi dada como desaparecida na quinta-feira (15), na ilha de Muna, Indonésia.

De acordo com o The Washington Post, a fazendeira saiu à noite para visitar sua plantação de milho, a cerca de 800 metros de casa. A plantação é cercada de cavernas, penhascos e animais como javalis e pítons.

A família de Wa Tiba a procurou na manhã seguinte com outras 100 pessoas da aldeia de Persiapan Lawela. Na busca, encontraram uma cobra píton de aproximadamente sete metros de comprimento, inchada e sem conseguir se mover.

Os moradores mataram a cobra e cortaram a protuberância com um facão. Ao abri-la, encontraram Wa Tiba intacta com a mesma roupa que havia saído no dia anterior. As imagens sensíveis foram capturadas em vídeo por um dos moradores presentes.

Mesmo sendo raro cobras píton comerem mamíferos grandes como seres humanos, a fazendeira Tiba foi a segunda vítima encontrada dentro de uma píton na Indonésia dentro de um ano.

Com informações da TV Cultura

