Brasil registra 1.305 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 1.305 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas e passou a marca dos 390 mil mortos pela doença desde o início da pandemia. Ao todo, o país alcança 390.797 mortes pela doença neste domingo (25). As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias é de 2.495. Mesmo o número ainda sendo alto, ele demonstra uma tendência de queda. Isso pode ser resultado dos fechamentos impostos por governadores e prefeitos no final do mês de março e início de abril.

O Brasil também registra 95 dias consecutivos em que a média móvel de mortes ficou acima de 1 mil, 40 dias em que a média ficou acima de 2 mil. Porém, quebra a sequência de quase 30 dias com o índice superando a marca de 2,5 mil.

Em relação ao número de casos confirmados, 14.340.787 brasileiros têm ou já tiveram o vírus. Deste número, 32.572 casos foram confirmados neste domingo (25). A média móvel de diagnósticos por dia nos últimos 7 dias é de 56.817. A média também apresentou queda.

Permanecendo neste ritmo, o Brasil deve alcançar a triste marca de 400 mil mortes pela Covid-19 até o final da próxima semana.



Com informações da TV Cultura

