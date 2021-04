Historeando: “Iguatemi São Paulo” O primeiro Shopping Center do Brasil

O Shopping Iguatemi São Paulo foi o primeiro empreendimento comercial desse tipo construído no Brasil.

Sua inauguração se deu em novembro de 1966 e o prédio foi erguido no terreno de uma chácara da família Matarazzo. Essa chácara ficava em um trecho da Rua Iguatemi, essa a razão do seu nome, que anos mais tarde foi transformado na Avenida Faria Lima.

A ideia de construir um centro comercial dessa maneira foi de Alfredo Mathias, que vendia cotas aos interessados em churrascos promovidos no próprio canteiro de obras.

Quando foi inaugurado, os consumidores paulistanos não acreditavam que esse modelo de negócio daria certo. A moda, na época, era fazer compras e andar com suas melhores roupas e jóias pelas butiques da Rua Augusta.

Dessa forma, os empresários não se empolgaram muito em investir no novo Shopping Center. A visão empreendedora da época não conseguia enxergar os consumidores caminhando até as “lojas dos fundos” de um shopping center.

Mesmo enfrentando todas essas desconfianças, o negócio saiu e, no dia de sua inauguração, ocorreu um show com ícones da MPB, entre eles Chico Buarque, Nara Leão e Eliana Pittman. O evento reuniu cerca de 5 mil visitantes curiosos para saber do que se tratava o novo empreendimento. .

Inauguração do Shopping Iguatemi

Ele investiu tudo que pôde em cotas de empreendimento e chegou a deter 11% das ações do Iguatemi, atrás apenas da família Jereissati, que estão no comando desde 1978.

Com o passar do tempo ele vendeu suas ações para essa família que detém, hoje, 53% das ações do shopping.

O desenho de sua construção também merece destaque. Privilegiar luz e ventilação naturais é um dos objetivos do projeto arquitetônico. Além de esteticamente interessantes, as rampas do shopping foram um meio de integrar o térreo ao 1º piso – e, assim, deixar tudo mais arejado.

Shopping Iguatemi em 1980. Foto de Pedro Martinelli

O ambiente nesse espaço, cujo pé-direito no ponto mais alto chega a 18 metros, lembra o de uma rua arborizada. Nos demais andares, construídos depois, reina o ar condicionado. Além disso, logo na sua entrada, há um lindo relógio d’água que chama atenção de seus visitantes.

Registro do Iguatemi em 1966.

Interior do Shopping Center Iguatemi, em São Paulo, no dia da inauguração, em 1966

Registro do Iguatemi em 1966.

Registro do Iguatemi em 1967.

Registro do Iguatemi em 1971.

Registro do Iguatemi nos anos 70.

