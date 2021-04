Encontrados objetos de submarino indonésio desaparecido

A Marinha da Indonésia informou que foram encontrados objetos do submarino que desapareceu esta semana na costa de Bali, com 53 tripulantes a bordo, que indicam que a embarcação afundou.

O chefe da Marinha indonésia, Yudo Margono, disse que as equipas de resgate encontraram vários objetos do submarino, incluindo peças de um alisador de torpedo, uma garrafa de graxa usada no periscópio e tapetes de oração.

“Com as evidências que descobrimos serem do submarino, passamos agora da fase de submersão para [classificação de] afundado”, afirmou Margono.

Assim, a Marinha declarou, oficialmente, que o submarino afundou, sem esperança de encontrar sobreviventes. Segundo as autoridades, as reservas de oxigênio para a sua tripulação acabaram no início deste sábado.

Em coletiva de imprensa, Yudo Margono disse também que as equipas de buscas encontraram uma fonte de grande magnetismo a uma profundidade dentre 50 a 100 metros, que pode dar pistas sobre a localização do submarino.

Mais de 400 pessoas, além de cinco navios e um helicóptero, participam, desde quarta-feira (21), das buscas e resgate do submarino KRI Nanggala-402, fabricado na Alemanha em 1977.

A Marinha de Guerra da Indonésia iniciou as buscas após de ter perdido o contato com a embarcação, depois de exercícios ao longo da costa de Bali.

As Forças Armadas da Indonésia chegou a pedir ajuda a Singapura e à Austrália.

Agência Brasil

