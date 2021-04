Historeando: Marie Curie a mulher mais influente da história

Marie Curie (1867-1934) foi uma cientista polonesa naturalizada francesa que contribuiu nos estudos da radioatividade e a primeira mulher a receber um Prêmio Nobel.

Descobriu também os elementos rádio e polônio, dando a este um nome em homenagem ao país onde nasceu.

Teve dificuldades para estudar. Isso porque, além de as mulheres não serem admitidas nas universidades, na Polônia, Marie Curie passava por grandes dificuldades financeiras. Mas, influenciada por seu pai, que era professor de física e de matemática, seguiu seus estudos. Primeiramente numa universidade clandestina na Polônia, depois continuou também de forma autônoma. Mais tarde, iria para a França, com o intuito de entrar na Universidade de Paris onde graduou-se em física e matemática. Para custear seus estudos trabalhava como governanta e professora.

Quando se graduou, para prosseguir suas investigações, a cientista precisava de um laboratório e um amigo, em 1894, a apresenta a Pierre Curie, físico renomado. Os dois acabariam partilhando sua vida e o amor pela ciência.

Prêmio Nobel – Em 1903 recebe o Prêmio Nobel de Física com seu marido e com Henri Becquerel em virtude das descobertas obtidas no campo das radiações. Nesse mesmo ano, doutora-se em ciências.

Em 1906 seu marido morre e ela ocupa o seu lugar lecionando Física Geral na prestigiada Universidade da Sorbonne, a primeira mulher a fazê-lo.

Em 1911 recebeu o Prêmio Nobel da Química por ter descoberto novos elementos químicos, o rádio e o polônio.Funda o Instituto Curie, em Paris, em 1914. Esse instituto visa investigar as aplicações médicas do rádio em doentes oncológicos.

Na Primeira Guerra Mundial, criou unidades móveis de radiografia para serem utilizadas entre os soldados feridos. Com sua filha Irène ia aos hospitais convencer aos médicos a utilizarem o seu invento para salvar vidas dos combatentes.

Últimos Anos – Vítima de leucemia, que adquiriu em decorrência da exposição à radioatividade, morre com 66 anos no dia 4 de julho de 1934, em Passy (comuna francesa).

Frases – “Na vida, não existe nada a temer, mas a entender.”

“Seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias.”

“A vida não é fácil para nenhum de nós. Temos que ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos.”

“Não podemos esperar construir um mundo melhor sem melhorar os indivíduos.”

“Estou entre aqueles que acham que a ciência tem uma grande beleza.”

