Flagrantes de excesso de velocidade aumentam 345% no Paraná

As equipes do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) registraram aumento de 345% nos flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias nos primeiros meses deste ano em relação ao começo de 2020. O levantamento aponta que de 1° de janeiro até o dia 26 de abril de 2021 foram feitas 110.654 imagens de radar com imprudências em todo o Estado, mais do que o quádruplo se comparado com o mesmo período de 2020, com 24.860 casos.

Somente neste mês de abril mais de 25 mil veículos foram flagrados em excesso de velocidade nas rodovias de abrangência do Batalhão de Polícia Rodoviária no Estado, número superior ao recorte de todo o primeiro trimestre do ano passado.

No fim de semana, somente nos postos rodoviários do Noroeste, cerca de 200 veículos foram flagrados em excesso de velocidade, sendo que dois deles chamaram a atenção dos policiais militares rodoviários na PR-317, no trecho entre Floresta e Engenheiro Beltrão. A fiscalização flagrou um carro com velocidade de 157 quilômetros por hora e outro a 212 quilômetros por hora.

Para combater esses abusos, as equipes estão ativas com fiscalizações intensas para inibir o excesso de velocidade em toda a malha rodoviária estadual. O Batalhão tem aplicado os efetivos com radares móveis em pontos estratégicos e em dias e horários específicos para atenuar o comportamento dos motoristas.

Os números também são um alerta importante que será ampliado pela unidade durante a campanha educativa Maio Amarelo, que inicia na próxima semana.

“Neste ano a unidade está fazendo um intenso trabalho de aplicação operacional e combate ao excesso de velocidade nas rodovias com operações e maior presença nas estradas. Nós entendemos que essa infração é o grande inimigo a ser combatido, pois é fator causador da maioria dos acidentes, das lesões corporais nas pessoas e o elevado número de mortes”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.

AEN-PR

