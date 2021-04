Corpo de homem é encontrado boiando em represa

Um homem ainda sem identificação, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (29), em uma represa, no município de Araruna. De acordo com as informações, o corpo já estava em estado de decomposição, boiando sobre a água.

Os Bombeiros de Campo Mourão foram acionados para fazer o resgate. O IML recolheu o cadáver para exame de autópsia, que vai concluir a causa da morte.

Segundo as informações, um adolescente viu o corpo boiando na represa e comunicou os familiares. A Polícia Civil obteve informações de que um forte odor já vinha sendo sentido por moradores próximos, desde a semana passada, mas como o local é de difícil acesso, ninguém se aproximou para conferir. A represa onde o corpo foi encontrado, fica em uma propriedade próxima à cidade, na saída para Terra Boa.

(Informações e fotos: cidadefmararuna.com.br)

