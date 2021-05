Historeando: 30 DE ABRIL DE 1945, HÁ EXATAMENTE 76 ANOS, ADOLFO HITLER SE SUICIDAVA JUNTO COM A ESPOSA APÓS TEREM-SE CASADO A MENOS DE 40 HORAS

Em abril de 1945, Eva foi de Munique para Berlim para ficar com Hitler no esconderijo do führer. Ela se recusou a deixá-lo conforme o Exército Vermelho se aproximava da capital. Meia-noite entre 28 e 29 de abril, Hitler e Eva se casaram em uma pequena cerimonia civil. Como testemunhas estavam presentes Joseph Goebbels e Martin Bormann. Em seguida, Hitler teve um modesto café da manhã com a esposa, agora chamada de Eva Hitler.

Depois das 13hs do dia 30 de abril de 1945, Hitler e Eva deram adeus aos membros da comitiva e aos ministros. Por volta de 15:30, várias pessoas ouviram um estampido de um tiro dentro do esconderijo. Minutos depois, o assistente de Hitler, Heinz Linge, e seu chefe administrativo, Otto Günsche, entraram na pequena sala e encontraram os corpos de Hitler e de Eva em um pequeno sofá. Eva tinha mordido uma cápsula de cianeto e Hitler atirou contra a própria têmpora com sua arma. Os corpos foram levados para o lado de fora, pela saída de emergência do esconderijo, até o jardim dos fundos da Chancelaria do Reich, onde foram queimados. Eva Braun tinha apenas 33 anos de idade.

Os restos carbonizados foram encontrados pelos soviéticos. Em 11 de maio, o dentista de Hitler, Hugo Blaschke e seus assistentes confirmaram que os restos pertenciam de fato a Eva e Hitler. Os soviéticos, secretamente, levaram os restos para a sede da SMERSH, em Magdeburg, junto dos corpos de Joseph e sua esposa, Magda Goebbels, além de seus seis filhos. Em 4 de abril de 1970, uma equipe da KGB exumou as caixas que continham os restos mortais. Eles foram incinerados e as cinzas foram espalhadas no rio Biederitz, um distributário do Elba.

E assim foi o final da história do homem que esteve na frente do holocausto de milhares de judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, ciganos, deficientes mentais e físicos, opositores políticos, entre outros.

Então, como você quer ser lembrado após a sua morte?

