Historeando: Você sabia que o marinheiro Popeye existiu de verdade?

Ao contrário dos super-heróis do universo Marvel, o Marinheiro Popeye — um dos mais famosos personagens das histórias em quadrinhos e dos desenhos animados de todos os tempos — não nasceu apenas da imaginação do autor, o cartunista americano Elzie Crisler Segar. Popeye existiu de verdade. A história do personagem carismático que está sempre tentando proteger sua namorada, Olívia Palito, das garras de seu eterno inimigo, Brutus, é muito mais interessante do que você imagina.

O Popeye de carne e osso foi um americano de origem polonesa, chamado Frank “Rocky” Fiegel, que Segar conheceu em sua cidade natal: Chester, no Illinois. Nascido em 1868, ele foi mesmo marinheiro. Porém, depois de se aposentar, decidiu trabalhar como segurança da taverna Wiebusch’s, onde fez fama de valentão. Por se envolver em brigas, tinha um dos olhos deformados. Daí o nome Popeye, ou “olho estourado”, junção das palavras pop (“estourar”) e “eye” (olho).Assim como o personagem que inspirou, Frank “Rocky” Fiegel estava sempre fumando cachimbo, e por isso falava apenas com um dos cantos da boca. Fantasioso, vivia contando aventuras imaginárias, em que se gabava das proezas de sua força física, garantindo nunca ter perdido uma briga. A lata de espinafre também existia na vida real (era o lanche dele no intervalo de trabalho).

Todas essas características foram reunidas por Segar ao criar seu protagonista, em 1929. Ironicamente, o hoje icônico marinheiro que se alimenta de espinafre para ganhar força seria apenas personagem secundário nas tirinhas do New York Journal, mas caiu nas graças dos leitores e acabou virando protagonista.

Assim como Popeye, sua eterna namorada, Olívia Palito, também existiu de verdade: era dona de um armazém em Chester. Nascida Dora Paskel, em 1872, era alta, magra e usava os cabelos enrolados em um coque, tal qual Segar perpetuou sua imagem nos desenhos animados e nas histórias em quadrinhos, 91 anos atrás.

