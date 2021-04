Maconha e Pacotes de cigarros são apreendidos pela Polícia nesta quinta-feira

Pacotes de cigarro e maconha foram apreendidos na tarde desta quinta-feira (29) pela equipe da BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) na Região de Goioerê e Cionorte.

De acordo com informações da Polícia, a primeira situação ocorreu após uma batida entre dois caminhões na região de Goioerê.

A Polícia foi até local do acidente e não encontrou nenhuma vítima no local.

Um dos caminhões transportava sacas de açúcar, conforme a nota fiscal e o outro transportava em meio a caixas vazias, 16.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

O caminhão foi encaminhado com os cigarros para procedimentos de praxe.

Na segunda situação, durante patrulhamento pela rodovia PR-323, policiais rodoviários de Cianorte, deram ordem de parada ao um veículo, que não acatou e fugiu do local em alta velocidade.

Após alguns quilômetros, o condutor do carro pulou do veículo em movimento e entrou em uma mata à margem da rodovia, não sendo mais localizado. No veículo abandonado, foram localizados 620 quilos de maconha.

O carro e a droga foram encaminhados aos procedimentos cabíveis.

Publicidade: