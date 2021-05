Técnica de enfermagem é encontrada morta em banheiro do Hospital Universitário em Cascavel

Durante a madrugada desta sexta-feira (30), a Polícia Militar foi acionada para dar atendimento à uma ocorrência no Hospital Universitário em Cascavel.

Segundo as informações disponibilizadas, a própria equipe de enfermagem teria encontrado uma vítima infelizmente já sem vida no banheiro da Unidade Hospitalar após perceberem a ausência desta durante o trabalho.

A vítima seria uma mulher, de 47 anos. Esta trabalhava no hospital como técnica de enfermagem.

De acordo com relatos da Polícia Militar que segue investigando a situação, a vítima havia sumido desde o início do seu turno às 18h, onde os funcionários da unidade efetuaram buscas pela mesma que foi encontrada por uma zeladora trancada no banheiro horas após o ocorrido.

Ainda de acordo com os relatos, diligências foram realizadas no local sendo então identificados nas proximidades vários frascos de substâncias e seringas. A vítima também apresentava perfurações nos braços e no pulso. A Perícia continuará investigando o caso.

Os demais órgãos competentes foram acionados e estiveram no local para tomar as devidas providências. O corpo foi então recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal).

Suicídio: Precisamos falar sobre isso!

Para muito além da campanha “Setembro Amarelo”, falar sobre prevenção ao suicídio em todos os meses do ano é fundamental! Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida todo ano, e um número muito maior tenta se suicidar, mas não têm êxito.

No Brasil, o CVV – Centro de Valorização à Vida realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo gratuitamente, sob total sigilo e 24 horas por dia, todas as pessoas que querem e precisam conversar, basta discar 188.

